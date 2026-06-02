秋元康氏が総合プロデュースを手掛けた「IDOL3.0 PROJECT」にて、約1万人の中から選ばれた11人組アイドルグループ『WHITE SCORPION（ホワイトスコーピオン）』。その中で、圧倒的な美貌でSNSを騒がせたのが、ALLY（アリー）だ。リリースされた最新作『7秒のレジスタンス』、9月11日に控える「KT Zepp Yokohama」での最大規模ワンマンライブを前に、その「美しすぎる素顔」を直撃した。【写真】ALLYの顔面強すぎカット■「石橋を叩