●きょう2日(火)は雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想●夜は県東部で警報クラスの激しい突風が吹くおそれも●あす3日(水)は晴れ間があるものの、引き続き風は強い＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 台風は現在、奄美大島付近を北上しています。この台風の北側に大きく雲が広がっていて、県内も広い範囲で雨が降っている状況です。 台風6号はこれからあす3日(水)にかけて九州南部から四国沖、さらに東海沖関東南岸付近へ進む見通し