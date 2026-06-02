●きょう2日(火)は雨が強弱を繰り返しながら降り続く予想

●夜は県東部で警報クラスの激しい突風が吹くおそれも

●あす3日(水)は晴れ間があるものの、引き続き風は強い



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台風は現在、奄美大島付近を北上しています。

この台風の北側に大きく雲が広がっていて、県内も広い範囲で雨が降っている状況です。





台風6号はこれからあす3日(水)にかけて九州南部から四国沖、さらに東海沖関東南岸付近へ進む見通し。





台風が四国沖を進むきょう2日(火)の夜に県内に最も接近する予想で、県内は瀬戸内側を中心に台風の強風域に入る可能性があります。

ただし台風は中心の北側にまとまった雨雲を作っていて、すでには雨は本降りとなっています。

しばらく雨は強弱を繰り返しながら降り続きますが、夜は次第に雨の勢いも弱まっていきそうです。





一方、台風が迫ってくるにつれて風のピークがやって来ます。

県内は瀬戸内海を吹き抜けてくる東よりの風が強まる見込みで、今夜県の東部では、あおられて転倒することもあるような警報クラスの激しい突風が吹くおそれがあります。車の運転など、急な横風に警戒をしてください。





これから夜にかけて雨は強弱を繰り返しながら降り続く予想です。また夜になるほど風の勢いも増す見込みで、県の東部では一時警報クラスの風、また波も高くなるおそれがあります。

きょう2日(火)はできるだけ早めの帰宅を心掛けていきましょう。





最高気温は各地25度前後。雨で気温の上がり方が鈍くなりそうです。





あす3日(水)は雨も止み午後になると晴れ間も出てきますが、風はまだ強く吹く予想です。天気が持ち直しても外を出歩く際や車の運転など、引き続き注意が必要です。

またあす3日(水)は東日本方面で、台風の影響が大きくなるおそれがあります。交通機関など十分ご注意ください。

あさって4日(木)は県内の風の勢いも落ち着いてきますが、しばらく雨の時期らしいすっきりしない空模様が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）