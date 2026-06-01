ドラマ「スパイダー・ノワール」で新たなスパイダーマンを演じているニコラス・ケイジが、歴代の実写版スパイダーマンについて持論を語った。ケイジが特に高く評価しているのは、『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのアンドリュー・ガーフィールドだ。 米のインタビューで、お気に入りの実写版スパイダーマンを尋ねられたケイジは、「アンドリュ}