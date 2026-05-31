浴室に生えたカビがなかなか取れず、困った経験はありませんか。きれいに取り除く方法について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが「浴室」のカビをきれいに落とす“裏技”です！公式アカウントは「浴室の落ちにくいカビ、実は『キッチンペーパー』が活躍するのをご存じですか？」と投稿。カビを落とす手順について、次のように紹介しています。【カビを落とす方法