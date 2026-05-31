■キリンチャレンジカップ2026会場：国立競技場／5月31日（日）19時25分キックオフ『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』のアイスランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。8大会連続8度目のワールドカップに臨む森保一監督が率いる日本代表。FIFAワールドカップ2026本大会ではオランダ代表、チュニジア代表、そしてスウェーデン代表と同居するグループFに入っている。ワール