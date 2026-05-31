景色を楽しめる王道の観光もいいけれど、ひと味違った体験を満喫しに行けるバス旅が、ひそかに人気を集めている。大人の探求心を刺激するべく、各社が趣向を凝らしたプランを企画。新たな発見と、インパクトのある思い出をゲットしに行こう!【写真】ランチは機内食！JALと“はとバス”コラボ企画趣味の深掘りがブーム「有名観光地は混雑していて行きたくない」「団体旅行より、自分の好きなものを深く楽しみたい」。そんな大人の