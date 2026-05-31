景色を楽しめる王道の観光もいいけれど、ひと味違った体験を満喫しに行けるバス旅が、ひそかに人気を集めている。大人の探求心を刺激するべく、各社が趣向を凝らしたプランを企画。新たな発見と、インパクトのある思い出をゲットしに行こう!

【写真】ランチは機内食！JALと“はとバス”コラボ企画

趣味の深掘りがブーム

「有名観光地は混雑していて行きたくない」「団体旅行より、自分の好きなものを深く楽しみたい」。そんな大人の本音をすくい上げるように、今“テーマ型”の日帰りバスツアーが急増中。

憧れの客室乗務員訓練施設でなりきり体験、東京唯一の村にある森でエコウォーク、巨大地下空間などの“異世界”を一日で巡るツアーなど、多種多様なプランが登場している。

移動から手配まですべておまかせで、個人ではたどり着きにくい場所へ気軽に連れて行ってくれるのも、バス旅の魅力だ。

背景にあるのは、「推し活」に代表される趣味の深掘りブーム。「お客様一人ひとりの関心に寄り添った体験型ツアーへのニーズが高まっています」と、はとバス広報室。

バスツアー専門比較サイト「たびらい」の担当者も「その土地に行ったことがあっても、こんな場所があったんだ、と新たな発見が生まれるプラン紹介を意識しています」と語る。

定番スポットを巡るだけではない“テーマで楽しむ旅”が支持を集めているようだ。そして知る人ぞ知るマニア旅が、読売旅行の「行き当たりばっ旅」。出発直前まで行き先がわからない“おまかせ型”で、50〜60代女性を中心にリピーターが増加。

「もうこれしか行けない」という魅力にハマった人がいたり、最多22回参加した人もいるそう。あえて計画を決めすぎない旅スタイルも、今の大人世代のニーズにフィットしているのかもしれない。

観光地を“見る”だけでは終わらない、自分の「好き」を深掘りできるテーマ旅。次の休日は、ちょっとディープな非日常へ出かけてみては？

地下神殿みたい！栃木“異世界”絶景旅

神秘的すぎる絶景 パワースポットツアーin北関東

日帰り大谷資料館・龍門の滝・島崎酒造・大谷寺、大谷磨崖仏

阪急交通社の日帰りツアー。栃木に点在する“知られざる絶景”を巡る、非日常感たっぷりの日帰りツアー。最大の見どころは、大谷石の採掘場跡として知られる「大谷資料館」。

地下に広がる約2万平方メートルの巨大空間は、まるで神殿のような世界観で、映画やMVのロケ地としても話題を集めている。さらに、高さ約20メートルの「龍門の滝」では滝つぼ近くまで降り、轟々と流れる水の迫力を間近で体感。

戦時中の地下工場跡地を活用した「島崎酒造」の洞窟酒蔵では、静かな闇の中に酒瓶が並ぶ幻想的な光景が広がる。

「その土地の隠れた魅力を伝えたい」という企画の意図どおり、自然と歴史が織りなすスポットばかり。定番観光とはひと味違う、“知る人ぞ知る栃木”に出合える旅に。

「たびらいでは、他にも阪急交通社のプランを多数掲載中。“学び”をテーマにした『たびコトツアー』など、多彩な企画も魅力です。たびらいバスツアー公式LINEやメルマガでは、多数の旅行会社のプランの中から、スタッフが注目したユニークなプランや季節のおすすめ情報を紹介中。ぜひチェックしてみてください」（たびらいバスツアー 伊藤さん）

・旅行代金：大人 11980円

・最少催行人員：25名

・設定日：6/21（日）、7/11（土）



飛行機をさまざまなアングルから堪能

羽田空港ベストビュードライブ特別編

JAL SKY MUSEUM見学とJAL 国際線ビジネスクラス機内食ランチツアー

JALの歴史や空の仕事に触れ、航空機のメンテナンスを行う格納庫を見学できることで大人気、予約困難な「JAL SKY MUSEUM」の見学に加え、ランチでは、JAL国際線ビジネスクラスで提供している機内食が食べられる。

さらには羽田空港制限区域内をドライブ。バスから降り、間近で大迫力の航空機の見学も! ティータイムではJAL国際線韓国路線ビジネスクラスで提供しているデザートを楽しめ、旅の最後には非売品のお土産ももらえる航空ファン必見のツアーとなっている。

はとバスではこれまでもJALとコラボした、客室乗務員体験ツアーなど人気の企画を多く実施しており、今後の情報はHPをチェックしておこう。

「“推し活”感覚で楽しめるような、好きな世界観に浸れるコラボツアーを積極的に開催しています! JALとのコラボはもちろん、現在運行中の『リラックマ×はとバスコラボ企画 リラックマと一緒におでかけ ごゆるり♪とうきょうツアー』なども人気企画です」（株式会社はとバス広報室 渡部さん）

・旅行代金：大人 35000円

・最少催行人員：20名

・設定日：6月6日（土）、21日（日）



おまかせ日帰りバスツアー

行き先不明のワクワク！大人のおまかせ旅

出発直前まで、どこへ行くかわからない。そんな“おまかせ感”がクセになると話題なのが、「行き当たりばっ旅」。バス旅ファンの間でひそかなブームとなっている。

申し込み時に選べるのは出発日と乗車地だけで、ツアー内容は出発4日前ごろにメールで通知される仕組みだ。

行き先は、その時期に催行されている花の名所やグルメ、絶景スポットなどの日帰りツアーから選ばれ、通常コースの残席を活用することで、お得な価格を実現。

どこへ行くのか直前までわからないドキドキ感に加え、自分で旅先を考えなくていい気軽さも人気の理由。リピーターも多く、“旅の偶然”を楽しむ新しいスタイルとして支持を集めている。

「過去には『爆破体験ツアー』や『廃墟巡りツアー』なども開催し、大きな反響をいただきました。今後は、宝塚OG同行ツアーや『シングルスタイル』森川編集長と行く

“ぼっちツアー”、土方歳三のご子孫・土方愛さん同行ツアーなども企画中! これからも“ちょっと気になる”遊び心のある旅を提案していきます」（株式会社読売旅行 マーケティンググループ 佐々木さん）

・旅行代金：大人 8990円〜10990円※時期や乗車地により変動あり

・設定日：随時運行予定



東京の森へ…檜原村サステナブルツアー

東京唯一の村で“自然と共生する暮らし”に触れる

檜原村は、エコツーリズム推進法に基づく認定地域で、自然や文化を守りながら地域の魅力を体験できる。檜原都民の森で、ガイドとともに森林セラピーロードを散策し、昼食には地元で採れた山菜を使った料理が並ぶ。

さらに、名物の手作りこんにゃくの試食や買い物も楽しめる。売り上げの一部は地域の環境保全にも活用され、観光するだけではなく、自然や地域文化とのつながりを感じられる一日に。

「最近は“観光する”だけではなく、森林セラピーや地域文化体験など、その土地ならではの暮らしや自然に触れられるツアーへの関心も高まっています。今後もテーマ性のある体験型ツアーを幅広く展開していく予定です!」（株式会社はとバス広報室 渡部さん）

・旅行代金：大人 11800円（子ども 11300円）

・最少催行人員：20名

・設定日：6/14（日）



取材・文／鈴木恵理子