独特のシャキシャキ食感と、爽やかな辛みがくせになる「らっきょう」。カレーの付け合わせだけではもったいない万能食材です。今回は、短い旬を逃さず楽しむ生らっきょうのレシピから、常備菜の甘酢漬けを賢くアレンジしたおつまみまで9選をご紹介。箸が止まらなくなるおいしさを、ぜひ体験してください。【シャキシャキ香る！】生らっきょうとミョウガのきんぴら生らっきょうを味わえるのは、初夏のわずかな期間だけ。ミョウガと