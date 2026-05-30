実業家の前澤友作氏が28日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、フェラーリのEV車についての思いをつづった。 【写真】フェラーリにしてはおとなしめな「Luce」 フェラーリ・ジャパン公式Xの26日の投稿を引用。「フェラーリ初のEV車『ルーチェ』が散々な言われようだけど僕はかなり好き。」とコメント。「これ実車見たら相当ヤバいカッコ可愛いと思う。なにより攻めっ攻めのフェラー