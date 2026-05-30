新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月25日（月）に特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』を放送した。 本番組は、初心者でもモータースポーツの魅力を存分に楽しめるよう、ABEMAで放送中の５つの競技（WRC、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、NASCAR、WEC）の“ヤバすぎる”ポイントを超わかりやすく紹介する完全ガイド。スタジオには、「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平