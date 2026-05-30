モータースポーツのヤバい魅力全開！特別番組無料見逃し配信中
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月25日（月）に特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』を放送した。
本番組は、初心者でもモータースポーツの魅力を存分に楽しめるよう、ABEMAで放送中の５つの競技（WRC、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、NASCAR、WEC）の“ヤバすぎる”ポイントを超わかりやすく紹介する完全ガイド。スタジオには、「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギー、『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』のMCを務めるぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.１、信子、金子きょんちぃ）が集結し、モータースポーツ実況歴30年以上のピエール北川の解説のもと、大興奮のトークを繰り広げた。
番組冒頭、長田は「人生賭けてモータースポーツに染まろうとしてる」「今、車７台あるんだからね！」と衝撃の告白をし、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃは「めっちゃお金持ってんじゃん！」とツッコミ。さらにこれだけにはとどまらず、長田は、WRCで使用されたものと同じ市販車を最近買ったことも明かし、「見てて欲しくなっちゃう」と深いモータースポーツ愛を語る。
また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」で国内A級ライセンスを持ち、ドリフトもこなすというマギーも「モナコまでWRCの開幕戦を観に行った」と本格的な車好きをアピールし、スタジオを沸かせる。
道なき道を走る「WRC」のコーナーでは、唯一の日本人ドライバーである勝田貴元選手が、今年の第３戦で日本人ドライバーとして34年ぶり、自身としても初優勝を果たし、さらに次戦で連勝を飾るという日本人初の快挙達成を紹介。また、助手席で的確な指示を出す「コ・ドライバー」の起死回生のファインプレーを特集。視界ゼロの状況で足に付けた布で窓を拭いたり、走行中に外れたハンドルを工具のドライバーで修理したり、ホイールが外れて絶体絶命のピンチに窓から身を乗り出して車体のバランスをとったりと数々の神業が紹介された。さらに、メキシコ大会でエンジンの冷却水がなくなった際、観客が飲んでいたビールを注いで窮地を脱したというウルトラCのハプニングには、スタジオから「えー！ビール？」と驚きの声が。
F１への登竜門「スーパーフォーミュラ」では、チームとドライバーのリアルな通信が聞けるアプリ「SFgo」の魅力を紹介。ピットイン直後に「タイヤはまってないよ」と冷静にチームへ伝え優勝を逃した山下健太選手の悲劇や雨の中で小林可夢偉選手が「男前見せましょうよ」とスリックタイヤでの勝負をチームに直訴した熱い無線のやり取りにスタジオは大盛り上がり。
一方、アメリカで大人気の「NASCAR」は、ドアがないため窓から乗り降りする特殊な車体構造が紹介され、長田は思わず「クレイジーすぎる」とコメント。さらに、レース後にドライバー同士が怒りのあまり連続パンチをお見舞いする大乱闘シーンのクイズが出題されると、ぱーてぃーちゃん・信子は「これ怒られないんですか!?」とその血の気の多さに度肝を抜かれていた。
ぱーてぃーちゃんがMCを務める番組でもお馴染みの「SUPER GT」では、雨の多重クラッシュの中で千代勝正選手が見せた衝突寸前の「神回避」や谷口信輝選手がドリフトしながら後方の木槌でだるま落としを成功させるミリ単位の神技チャレンジ映像を紹介し、全員が拍手喝采。
最後に紹介された、時には24時間走りっぱなしの過酷な耐久レース「WEC（世界耐久選手権）」では、100周年のル・マンを現地観戦したマギーが「夜はシャトー（古いお城）に帰って宿泊した」という規格外のエピソードを披露。一方で、ル・マンでのドラマチックな悲劇も紹介。他のチームのドライバー（ファン）がニセスタッフとして合図を出してしまい、焦った小林可夢偉選手が急発進したことでクラッチトラブルに見舞われた事件や24時間レースの残りわずか３分でトップを走っていたトヨタのマシンが停止してしまった2016年の悲劇という非情すぎる結末に、一同は「映画みたい」と耐久レースならではのドラマに息を呑んだ。
最高峰のドライビングテクニックと各競技の規格外な“ヤバい”魅力が詰まったモータースポーツの世界を紹介する特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
また、本番組内にて紹介した、WRC、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、NASCAR、WECの５つの競技は、「ABEMAモータースポーツチャンネル」にて無料生放送・見逃し配信などの充実したラインナップでお届け中。さらに、５月28日（木）から愛知・岐阜で開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』もABEMAでスペシャルステージを無料生中継。５月25日（月）〜31日（日）の期間限定で開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えてラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組も多数配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本番組は、初心者でもモータースポーツの魅力を存分に楽しめるよう、ABEMAで放送中の５つの競技（WRC、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、NASCAR、WEC）の“ヤバすぎる”ポイントを超わかりやすく紹介する完全ガイド。スタジオには、「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギー、『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』のMCを務めるぱーてぃーちゃん（すがちゃん最高No.１、信子、金子きょんちぃ）が集結し、モータースポーツ実況歴30年以上のピエール北川の解説のもと、大興奮のトークを繰り広げた。
また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」で国内A級ライセンスを持ち、ドリフトもこなすというマギーも「モナコまでWRCの開幕戦を観に行った」と本格的な車好きをアピールし、スタジオを沸かせる。
道なき道を走る「WRC」のコーナーでは、唯一の日本人ドライバーである勝田貴元選手が、今年の第３戦で日本人ドライバーとして34年ぶり、自身としても初優勝を果たし、さらに次戦で連勝を飾るという日本人初の快挙達成を紹介。また、助手席で的確な指示を出す「コ・ドライバー」の起死回生のファインプレーを特集。視界ゼロの状況で足に付けた布で窓を拭いたり、走行中に外れたハンドルを工具のドライバーで修理したり、ホイールが外れて絶体絶命のピンチに窓から身を乗り出して車体のバランスをとったりと数々の神業が紹介された。さらに、メキシコ大会でエンジンの冷却水がなくなった際、観客が飲んでいたビールを注いで窮地を脱したというウルトラCのハプニングには、スタジオから「えー！ビール？」と驚きの声が。
F１への登竜門「スーパーフォーミュラ」では、チームとドライバーのリアルな通信が聞けるアプリ「SFgo」の魅力を紹介。ピットイン直後に「タイヤはまってないよ」と冷静にチームへ伝え優勝を逃した山下健太選手の悲劇や雨の中で小林可夢偉選手が「男前見せましょうよ」とスリックタイヤでの勝負をチームに直訴した熱い無線のやり取りにスタジオは大盛り上がり。
一方、アメリカで大人気の「NASCAR」は、ドアがないため窓から乗り降りする特殊な車体構造が紹介され、長田は思わず「クレイジーすぎる」とコメント。さらに、レース後にドライバー同士が怒りのあまり連続パンチをお見舞いする大乱闘シーンのクイズが出題されると、ぱーてぃーちゃん・信子は「これ怒られないんですか!?」とその血の気の多さに度肝を抜かれていた。
ぱーてぃーちゃんがMCを務める番組でもお馴染みの「SUPER GT」では、雨の多重クラッシュの中で千代勝正選手が見せた衝突寸前の「神回避」や谷口信輝選手がドリフトしながら後方の木槌でだるま落としを成功させるミリ単位の神技チャレンジ映像を紹介し、全員が拍手喝采。
最後に紹介された、時には24時間走りっぱなしの過酷な耐久レース「WEC（世界耐久選手権）」では、100周年のル・マンを現地観戦したマギーが「夜はシャトー（古いお城）に帰って宿泊した」という規格外のエピソードを披露。一方で、ル・マンでのドラマチックな悲劇も紹介。他のチームのドライバー（ファン）がニセスタッフとして合図を出してしまい、焦った小林可夢偉選手が急発進したことでクラッチトラブルに見舞われた事件や24時間レースの残りわずか３分でトップを走っていたトヨタのマシンが停止してしまった2016年の悲劇という非情すぎる結末に、一同は「映画みたい」と耐久レースならではのドラマに息を呑んだ。
最高峰のドライビングテクニックと各競技の規格外な“ヤバい”魅力が詰まったモータースポーツの世界を紹介する特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』は「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
また、本番組内にて紹介した、WRC、スーパーフォーミュラ、SUPER GT、NASCAR、WECの５つの競技は、「ABEMAモータースポーツチャンネル」にて無料生放送・見逃し配信などの充実したラインナップでお届け中。さらに、５月28日（木）から愛知・岐阜で開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』もABEMAでスペシャルステージを無料生中継。５月25日（月）〜31日（日）の期間限定で開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えてラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組も多数配信中。
（C）AbemaTV, Inc.