お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏の妻・りえさんが29日までにオフィシャルブログを更新。夫・津田の50歳の誕生日と初著書『津田日記』の発売を祝福した。 りえさんは、27日に「50歳」と題してブログを更新。「今日は旦那の誕生日！！」と切り出すとともに、「そしてー 待ちに待った本の発売日」と50歳の誕生日と津田にとって初めとなる著書『津田日記』の発売開始日という節目の日を迎えたことを報告。 娘とともに書店を訪れた