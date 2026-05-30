タレントの安めぐみが29日までにオフィシャルブログを更新。家族で訪れた浅草花やしきや東京スカイツリーでの穏やかな休日ショットを多数公開した。 27日、ブログを更新した安は、絵文字を交えながら「こんばんは遅い時間に失礼します 眠る前に」と切り出し、「明日28日木曜日は、15時40分〜テレビ東京『よじごじDays』 のスタジオにお邪魔します」と出演情報を告知。「写真は関係ない、今日のパチリ。です笑」とつづり、車内で