安めぐみ、娘たちと花やしき＆スカイツリー満喫報告
タレントの安めぐみが29日までにオフィシャルブログを更新。家族で訪れた浅草花やしきや東京スカイツリーでの穏やかな休日ショットを多数公開した。
27日、ブログを更新した安は、絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します 眠る前に」と切り出し、「明日28日木曜日は、15時40分〜テレビ東京『よじごじDays』 のスタジオにお邪魔します」と出演情報を告知。「写真は関係ない、今日のパチリ。です笑」とつづり、車内で自撮りした優しい笑顔ショットを公開。
続けて「Instagramでは載せていた、ちょっと前（結構前？）の、花やしきやスカイツリーへ行った時の写真色々」とふんわりとしたパフスリーブの淡いブルーのワンピース姿で柔らかな笑顔を見せる安の姿や、娘たちと花やしきで遊ぶ様子も公開。輪投げコーナーに挑戦する11歳の長女・詩歌（うた）ちゃんの後ろ姿やアンパンマンの乗り物に乗る２歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの愛らしい姿など家族での穏やかな時間が伝わる内容となっている。
最後は、「皆さん今日も一日、本当にお疲れ様でした めぇ」とファンを気遣い、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも癒していただき、ありがとう」「可愛い」「水分補給してステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
27日、ブログを更新した安は、絵文字を交えながら「こんばんは 遅い時間に失礼します 眠る前に」と切り出し、「明日28日木曜日は、15時40分〜テレビ東京『よじごじDays』 のスタジオにお邪魔します」と出演情報を告知。「写真は関係ない、今日のパチリ。です笑」とつづり、車内で自撮りした優しい笑顔ショットを公開。
最後は、「皆さん今日も一日、本当にお疲れ様でした めぇ」とファンを気遣い、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「いつも癒していただき、ありがとう」「可愛い」「水分補給してステキな１日にして過ごしてね」などの声が寄せられている。
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。