新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、モータージャーナリストの河口まなぶが主宰するYouTubeチャンネル「LOVECARS!TV!」とのコラボ企画「富士でラリーをまなぶ!ABEMAコラボで歴代ラリーカーを紹介!」「セリカやランエボも!伝説のラリーカーを河口まなぶが紹介!in富士モータースポーツミュージアム」（前後編全二回）を配信中。 本企画には、LOVECARS!TV!のキャスターで自動車ジャーナリストの河口まなぶが登場。富士スピ