¸¸¤ÎÌ¾¼Ö¤«¤é¥é¥ê¡¼²«¶â´ü¤Î¼çÌò¤Þ¤ÇÅÁÀâ¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬¼çºË¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖLOVECARS!TV!¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÉÙ»Î¤Ç¥é¥ê¡¼¤ò¤Þ¤Ê¤Ö!ABEMA¥³¥é¥Ü¤ÇÎòÂå¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò¾Ò²ð!¡×¡Ö¥»¥ê¥«¤ä¥é¥ó¥¨¥Ü¤â!ÅÁÀâ¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬¾Ò²ð!inÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÁ°¸åÊÔÁ´Æó²ó¡Ë¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢LOVECARS!TV!¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òË¬¤ì¡¢¥é¥ê¡¼¥Þ¥·¥ó¤ÎÌ¾¼Ö¤òÃµË¬¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿£·¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥é¥ê¡¼¤Îµ®½Å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤ÏËÜ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌó130Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤òÀ¤³¦¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Ìó40Âæ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¿¤É¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¡ØÉáÃÊ¤¢¤Ê¤¿¤¬¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë130Ç¯Á°¤Î¼Ö¤â·è¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ö¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖóÕÌÀ´ü¤Î½éÍ¥¾¡¼Ö¡Ö¥Ñ¥Ê¡¼¥ë¡¦¥¨¡¦¥ë¥Ð¥Ã¥½¡¼¥ë Type B£²¡×¤äÂçºå¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È°¦ÃÎ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ë¤è¤ê£²Âæ¤¬À½ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î½ÐÁö¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¸¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¡ã¥ì¥×¥ê¥«¡ä¡×¡¢¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥Á¥·¥¿¥ê¥¢202C¡×¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦»°Âç¥é¥ê¡¼¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç´°Áö¤ï¤º¤«£¹Âæ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê1966Ç¯Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¼Ö½é¤Î¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤¬Åö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÅ¸¼¨¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÎÌ»º¼Ö2000cc°Ê¾å¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î½é»²Àï¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤Î®Àþ·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-£·¡×¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Î¥¢¥¯¥í¥Ý¥ê¥¹¥é¥ê¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ1995Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡¢»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê·«¤ê¹¤²¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ555¡×¤ò¾Ò²ð¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¾èÍÑ¼Ö»Í¶î¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¡×¤È²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1995Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥é¥ê¡¼¤Ë¤ÆÆ£ËÜµÈÏº»á¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ê¥«GT-FOUR ST185¡×¤âÅ¸¼¨¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ä¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥ê¥«GT-FOUR¤Ï¡¢1980¡Á1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥é¥ê¡¼²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö³«È¯¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥é¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀ£Ë¡¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¥é¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÆ£ËÜµÈÏº»á¼«¤é¤¬¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¶¥µ»¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ËÜ¼ÖÎ¾¤ò²Ï¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Þ¤µ¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê£±Âæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µæ¶Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×A¥é¥ê¡¼¥«¡¼ÅÁÀâ¤Î£±Âæ¡Ö»°É©¥é¥ó¥µ¡¼ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óº¡×¤éµ®½Å¤Ê¼Ö¤ò¼¡¡¹¾Ò²ð¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢È¾¿ô¤Î¼Ö¤Ï³§¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿²óÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
LOVECARS!TV!¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÉÙ»Î¤Ç¥é¥ê¡¼¤ò¤Þ¤Ê¤Ö!ABEMA¥³¥é¥Ü¤ÇÎòÂå¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò¾Ò²ð!¡×¡Ö¥»¥ê¥«¤ä¥é¥ó¥¨¥Ü¤â!ÅÁÀâ¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬¾Ò²ð!inÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÁ°¸åÊÔÁ´Æó²ó¡Ë¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
£µ·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØFIAÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¨¥¤¥È¡¦¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026¡Ù¤âABEMA¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡££µ·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥ê¡¼¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä´ÑÀï¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âÂ¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
ËÜ´ë²è¤Ë¤Ï¡¢LOVECARS!TV!¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬ÅÐ¾ì¡£ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òË¬¤ì¡¢¥é¥ê¡¼¥Þ¥·¥ó¤ÎÌ¾¼Ö¤òÃµË¬¤¹¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿£·¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬½Ð·Þ¤¨¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥é¥ê¡¼¤Îµ®½Å¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÅ¸¼¨¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤ÏËÜ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌó130Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤òÀ¤³¦¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼Ìó40Âæ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¿¤É¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤¹¡£¡ØÉáÃÊ¤¢¤Ê¤¿¤¬¾è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎò»Ë¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë130Ç¯Á°¤Î¼Ö¤â·è¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ö¤ÈÌµ±ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦»°Âç¥é¥ê¡¼¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥é¥ê¡¼¤Ç´°Áö¤ï¤º¤«£¹Âæ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê1966Ç¯Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¼Ö½é¤Î¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥É¡×¤¬Åö»þ¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤ÞÅ¸¼¨¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÎÌ»º¼Ö2000cc°Ê¾å¥¯¥é¥¹¤Ø¤Î½é»²Àï¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¹Í¥¾¡¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤Î®Àþ·¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Þ¥Ä¥À ¥µ¥Ð¥ó¥Ê RX-£·¡×¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¼Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÊÔ¤Ç¤Ï1994Ç¯¤Î¥¢¥¯¥í¥Ý¥ê¥¹¥é¥ê¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Íâ1995Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¥º¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¡¢»°É©¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê·«¤ê¹¤²¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥ë ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ555¡×¤ò¾Ò²ð¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¾èÍÑ¼Ö»Í¶î¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¡¢°ì¤Ä¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ö¡×¤È²òÀâ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1995Ç¯¤Î¥µ¥Õ¥¡¥ê¡¦¥é¥ê¡¼¤Ë¤ÆÆ£ËÜµÈÏº»á¤¬ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥»¥ê¥«GT-FOUR ST185¡×¤âÅ¸¼¨¡£¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¤ä¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥»¥ê¥«GT-FOUR¤Ï¡¢1980¡Á1990Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Î¥é¥ê¡¼²«¶â´ü¤òÃÛ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö³«È¯¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥é¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÀ£Ë¡¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Í×Ë¾¤¬¥é¥ê¡¼¥Á¡¼¥à¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ÏÆ£ËÜµÈÏº»á¼«¤é¤¬¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥ì¥¹¥È¥¢¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¶¥µ»¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ËÜ¼ÖÎ¾¤ò²Ï¸ý¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¤Þ¤µ¤«¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤´ËÜ¿Í¤¬¡Ê¥ì¥¹¥È¥¢¤ò¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê£±Âæ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µæ¶Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×A¥é¥ê¡¼¥«¡¼ÅÁÀâ¤Î£±Âæ¡Ö»°É©¥é¥ó¥µ¡¼ ¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óº¡×¤éµ®½Å¤Ê¼Ö¤ò¼¡¡¹¾Ò²ð¡£ÉÛ³À´ÛÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢È¾¿ô¤Î¼Ö¤Ï³§¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿²óÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
LOVECARS!TV!¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÖÉÙ»Î¤Ç¥é¥ê¡¼¤ò¤Þ¤Ê¤Ö!ABEMA¥³¥é¥Ü¤ÇÎòÂå¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò¾Ò²ð!¡×¡Ö¥»¥ê¥«¤ä¥é¥ó¥¨¥Ü¤â!ÅÁÀâ¤Î¥é¥ê¡¼¥«¡¼¤ò²Ï¸ý¤Þ¤Ê¤Ö¤¬¾Ò²ð!inÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡ÊÁ°¸åÊÔÁ´Æó²ó¡Ë¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
£µ·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØFIAÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊWRC¡Ë ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥¨¥¤¥È¡¦¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó2026¡Ù¤âABEMA¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡££µ·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡Á31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«Àß¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢À¸Ãæ·Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥é¥ê¡¼¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä´ÑÀï¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¤âÂ¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.