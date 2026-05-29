寒河江市で29日、市の執行部や議員などがサクランボ柄のネクタイやアクセサリーを身に着けて臨む、「さくらんぼ議会」が始まりました。県内有数のサクランボの産地・寒河江市では12年前から毎年、サクランボの最盛期である6月の定例会を「さくらんぼ議会」と銘打って開いています。定例会初日の29日、議員や市長、市の職員がサクランボのブローチとサクランボ柄のネクタイをそれぞれ着用して出席しました。また、議場