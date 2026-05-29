きょう29日（金）は北海道では湿った空気が流れ込みやすく、雨が降って雷雨となる所もあるでしょう。また、前線がのびる沖縄もくもりや雨となる見込みです。その他の地域は広い範囲で晴れますが、所々でにわか雨がありそうです。あす30日（土）は東北北部と北海道では大気の状態が不安定となりやすく、雲が広がって雨や雷雨となる所がある見込みです。一方、その他の地域は概ね晴れるでしょう。あすの最高気温は、北海道の日本海側