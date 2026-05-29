スクーバルは2年連続でCY賞獲得も…左肘の遊離軟骨除去手術で離脱中メジャーリーグは開幕から約2か月が経過。好調のチームもあれば絶不調の球団も。“期待外れ”な結果が続いているのが、タイガースだ。28日（日本時間29日）時点で22勝35敗、ア・リーグ中地区5位に沈んでいる。苦境とあってエースのタリク・スクーバル投手の放出説が再燃。そして移籍先の有力候補に挙がっているのがドジャースだ。米メディア「ジ・アスレチッ