日向坂46が横浜スタジアムに登場した■DeNA 3ー1 オリックス（28日・横浜）人気アイドルグループの日向坂46が28日、横浜スタジアムに登場し、メンバーの藤嶌果歩さんが始球式に登場。ノーバウンドでの投球を成功させ、ファンも「あまりにも可愛いな」と虜になっている。「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES」の一環で日向坂46がユニホーム姿で来場。多くの男性ファンも来場し、藤嶌さんは、トコトコとステップを踏んで“助走”を