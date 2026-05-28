お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介が27日までにオフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・銀シャリの橋本直、ガクテンソクの四条和也との３ショットを公開し、大阪時代の思い出を振り返った。 25日、井上は「大阪時代の仲間」と題してブログを更新すると、「久しぶりに『銀しゃり橋本君』と『ガクテンソク四条君』と飲んだ！！」と報告。テーブルを囲みながらビールなど手に笑顔を見せる井上、橋本、四条の３ショットを公開。