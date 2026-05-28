【2026.05.28 update バトル変更リスト】 5月28日 公開 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の5月28日アップデートにおけるバトル調整のパッチノートを公開した。 今回のアップデートでは新キャラクター「イングリッド」が実