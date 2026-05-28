「スト6」、イングリッド参戦アプデに伴うバトル変更リスト公開投げ絡みの調整と不具合修正がメイン。キャラクター調整は鋭意制作中
【2026.05.28 update バトル変更リスト】 5月28日 公開
カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の5月28日アップデートにおけるバトル調整のパッチノートを公開した。
今回のアップデートでは新キャラクター「イングリッド」が実装される予定。本日11時よりメンテナンスが開始されているが、アップデート完了に先駆けてバトル調整のパッチノートが公開された。
今回のバトル変更アップデートは「投げ絡みの攻防に関するシステム調整」と「不具合修正」のみ。なお、「全キャラクターに対するバトル調整」は鋭意制作中としており、配信タイミングが確定次第アナウンスされる予定。
□「2026.05.28 update バトル変更リスト」のページ
2026.05.28 update バトル変更リストを公開しました。https://t.co/wwHvNQe794- ストリートファイター / STREET FIGHTER (@StreetFighterJA) May 28, 2026
今回のバトル変更アップデートは「投げ絡みの攻防に関するシステム調整」と、「不具合修正」のみとなります。
また現在、「全キャラクターに対するバトル調整」を鋭意制作中です。…
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