【2026.05.28 update バトル変更リスト】 5月28日 公開

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」の5月28日アップデートにおけるバトル調整のパッチノートを公開した。

今回のアップデートでは新キャラクター「イングリッド」が実装される予定。本日11時よりメンテナンスが開始されているが、アップデート完了に先駆けてバトル調整のパッチノートが公開された。

今回のバトル変更アップデートは「投げ絡みの攻防に関するシステム調整」と「不具合修正」のみ。なお、「全キャラクターに対するバトル調整」は鋭意制作中としており、配信タイミングが確定次第アナウンスされる予定。

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