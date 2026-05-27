絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年6月3日（水）から7月21日（火）までの期間限定「黄色い帽子のおじさんフェア」が開催される。＞＞＞フェアのメニューやグッズをチェック！（写真12点）ジョージは、アメリカの絵本作家H.A.レイ と マーグレット・レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場