【Curious George Kitchen】「黄色い帽子のおじさん」イメージのメニューやグッズが登場！
絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年6月3日（水）から7月21日（火）までの期間限定「黄色い帽子のおじさんフェア」が開催される。
＞＞＞フェアのメニューやグッズをチェック！（写真12点）
ジョージは、アメリカの絵本作家H.A.レイ と マーグレット・レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクター。日本では2008年よりNHK Eテレにてテレビアニメが放送されており、その愛らしく好奇心あふれる姿は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。
このたび「Curious George Kitchen」で開催される「黄色い帽子のおじさんフェア」では、復刻メニューを含む全3種の限定メニューが提供される。
新メニューの、ジョージと黄色い帽子のおじさんの出会いから着想を得た「黄色い帽子の中からこんにちは！出会いのパフェ」は、黄色い帽子を開けると色とりどりのフルーツでいっぱいのパフェが登場する。「おとな気分でカンパイ！バナナ＆マンゴーのヨーグルト」は、少し背伸びをしたような、大人の気分に浸れるドリンクメニュー。また、かねてより人気のボリューム満点のワンプレートメニュー「黄色い帽子の忘れ物☆ぜいたくグルメプレート」が、「黄色い帽子のぜいたくグルメプレート」として復刻する。
フェアの開催にあわせて、黄色い帽子のおじさんをイメージした新商品6種を順次販売するほか、黄色い帽子のおじさんの等身大パネルが設置される。また、フェアの開始とともに、ここでしか聞けない黄色い帽子のおじさんの店内アナウンスを実施。アナウンスは月ごとに内容が変わり、訪れる時期によって異なるセリフに出会えるのも魅力だ。新作グッズや等身大パネルとあわせて、ぜひ店内での写真撮影も楽しもう。
さらに、1会計3300円（税込）以上のカフェ利用またはグッズを購入した方へ「限定ステッカー（全5種・非売品）」をプレゼントするキャンペーンが実施される。
Curious George Kitchenがお届けする「黄色い帽子のおじさんフェア」で、ジョージと黄色い帽子のおじさんとの心温まるストーリーを思い出す、特別なひとときを過ごしてみては。
（C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
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ジョージは、アメリカの絵本作家H.A.レイ と マーグレット・レイ夫妻によって1941年に刊行された絵本『Curious George』に登場するキャラクター。日本では2008年よりNHK Eテレにてテレビアニメが放送されており、その愛らしく好奇心あふれる姿は、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。
新メニューの、ジョージと黄色い帽子のおじさんの出会いから着想を得た「黄色い帽子の中からこんにちは！出会いのパフェ」は、黄色い帽子を開けると色とりどりのフルーツでいっぱいのパフェが登場する。「おとな気分でカンパイ！バナナ＆マンゴーのヨーグルト」は、少し背伸びをしたような、大人の気分に浸れるドリンクメニュー。また、かねてより人気のボリューム満点のワンプレートメニュー「黄色い帽子の忘れ物☆ぜいたくグルメプレート」が、「黄色い帽子のぜいたくグルメプレート」として復刻する。
フェアの開催にあわせて、黄色い帽子のおじさんをイメージした新商品6種を順次販売するほか、黄色い帽子のおじさんの等身大パネルが設置される。また、フェアの開始とともに、ここでしか聞けない黄色い帽子のおじさんの店内アナウンスを実施。アナウンスは月ごとに内容が変わり、訪れる時期によって異なるセリフに出会えるのも魅力だ。新作グッズや等身大パネルとあわせて、ぜひ店内での写真撮影も楽しもう。
さらに、1会計3300円（税込）以上のカフェ利用またはグッズを購入した方へ「限定ステッカー（全5種・非売品）」をプレゼントするキャンペーンが実施される。
Curious George Kitchenがお届けする「黄色い帽子のおじさんフェア」で、ジョージと黄色い帽子のおじさんとの心温まるストーリーを思い出す、特別なひとときを過ごしてみては。
（C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
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