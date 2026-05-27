IVEが、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を本日リリースした。今作は、EP名同様となるタイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」、テレ東系ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』主題歌「JIGSAW」に加え、3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」、計3曲の日本語バージョンを収録している。5月20日に先行配信とされた「L