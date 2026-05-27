FUNKY MONKEY BΛBY’Sが5月24日、東京・昭和女子大学人見記念講堂にてデビュー20周年ツアー＜FUNKY MONKEY BΛBY’S 20th anniversary TOUR 〜そのまんま東へ西へ〜＞のファイナル公演を開催した。2006年にファンキー加藤、モン吉の2MCにDJケミカルの3人編成でFUNKY MONKEY BABYSとしてメジャーデビューを飾り、平成に数々の大ヒット曲を送り出した彼らは2013年に解散するものの、2021年にファンキー加藤とモン吉の2人でFUNKY MON