絵：稲垣亮弐椎名林檎が、デビュー28周年を記念した最新アーティスト写真となるビジュアルアートワークを公開した。さらに、3月から5月にかけて全国8カ所18公演を巡る最新ツアーより、5月1日のすみだトリフォニーホールにて開催された東京公演の模様をWOWOWにて独占放送・配信することが決定した。本ツアーは、3月にリリースした最新アルバム『禁じ手』を引っ提げ、13年ぶりに「党大会」のタイトルを掲げた全国ツアーとなる。そし