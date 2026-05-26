© 2016 COVER Corp.VTuberグループ「ホロライブ」所属の宝鐘マリンが、2026年7月4日より日本テレビ系列で放送を開始するTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期エンディングテーマに新曲「BooooM!!!」が決定したことを発表した。『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、お仕事×魔法少女アクション漫画。エンディングテ