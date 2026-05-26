地元で栽培される野菜について理解を深めました。酒田市内の園児が26日、地元の農家を訪れ、さつまいもの苗植え作業に挑戦しました。園児「おはようございます」この取り組みは、園児たちに地元で採れる野菜について興味を持ってもらおうと山形市に本社のあるスーパー「ヤマザワ」が、17年前から続けているものです。この日は、酒田第二幼稚園の園児12人が、さつまいもの苗植え体験のため、酒田市浜中の農家、高橋公基