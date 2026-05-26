カレーライスや肉じゃがなど、さまざまな料理に使われる食べ物の一つが「ジャガイモ」です。正しい保管方法について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…」これが食べると危険な「ジャガイモ」の“特徴”です！公式アカウントは「ジャガイモは、どこに保管するのがいい？」とクイズを出題し、「光があたる窓べ」「真っ暗で涼しい場所」「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」という3つの選択肢