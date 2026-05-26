カレーライスや肉じゃがなど、さまざまな料理に使われる食べ物の一つが「ジャガイモ」です。正しい保管方法について、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これが食べると危険な「ジャガイモ」の“特徴”です！

公式アカウントは「ジャガイモは、どこに保管するのがいい？」とクイズを出題し、「光があたる窓べ」「真っ暗で涼しい場所」「フリーザーバッグで密閉して冷凍庫」という3つの選択肢を提示。

正解について、「真っ暗で涼しい場所」と明かした上で「イモの食感が変わりますが、長期保存したい場合は冷凍保存もOKです」とアドバイスしています。

ジャガイモに光が当たると緑色になりやすく、その場合、天然毒素が増えて食中毒になりやすいといいます。また、新ジャガは長期保存には不向きのため、早めに食べ切るよう勧めています。

こうした情報について、SNS上では「（ジャガイモが緑色になったら）食べるの危険」「保存方法はめちゃ大事ですね。せっかくのおいしいジャガイモが毒になってしまったら」などの声が上がっています。スーパーでジャガイモを買った際は、真っ暗で涼しい場所に保管しましょう。