俳優の高橋克典が24日、オフィシャルブログを更新。“嬉しかったこと”として、愛猫との微笑ましい瞬間を公開し、ファンを癒やしている。 この日、高橋は「嬉しかったこと」と題してブログを更新すると、フローリングの上でくつろぐグレーと白のふわふわした毛並みが印象的な弟猫のラヴィちゃんが、高橋の足元にそっと前足を添えている写真を公開。つぶらな瞳でじっと見つめる愛らしい表情も印象的で、穏やかな空気感が漂う一枚と