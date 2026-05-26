高橋克典の「嬉しかったこと」、愛猫のとある動作に感激
俳優の高橋克典が24日、オフィシャルブログを更新。“嬉しかったこと”として、愛猫との微笑ましい瞬間を公開し、ファンを癒やしている。
この日、高橋は「嬉しかったこと」と題してブログを更新すると、フローリングの上でくつろぐグレーと白のふわふわした毛並みが印象的な弟猫のラヴィちゃんが、高橋の足元にそっと前足を添えている写真を公開。つぶらな瞳でじっと見つめる愛らしい表情も印象的で、穏やかな空気感が漂う一枚となっている。
愛猫が自ら足に触れてきたことが“嬉しかったこと”という高橋の投稿に「可愛いにゃ」「上目づかい可愛い」「たまらなくキュン」「手の平から「あたちのものよ」物質(フェロモン)でてます」 「可愛い手が克典の足を触ってるね♪」「克典さんに ここに居てって 言ってるみたい可愛い」「ラヴィ君イケメン」「うわ〜、こういうのとても嬉しいですよね」「猫ちゃんからの親愛の気持ち」「それは嬉しい」などの声が寄せられている。
この日、高橋は「嬉しかったこと」と題してブログを更新すると、フローリングの上でくつろぐグレーと白のふわふわした毛並みが印象的な弟猫のラヴィちゃんが、高橋の足元にそっと前足を添えている写真を公開。つぶらな瞳でじっと見つめる愛らしい表情も印象的で、穏やかな空気感が漂う一枚となっている。