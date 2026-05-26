「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、低糖度ジャム「アヲハタ55」シリーズを使った簡単アイスキューブの作り方を紹介し、SNS上で大きな反響がありました。【画像】え…簡単すぎる…こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの簡単アイスキューブです！比率は「ジャム150グラム：水100グラム」公式アカウントは、「『白桃＆グァバのジャム＋水』を混ぜて凍らせるだけで簡単アイスキューブができます。比率は『ジャム150グラ