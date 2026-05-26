新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAラリージャパン応援隊長」を務めるチョコレートプラネット・長田庄平が出演し、５月28日（木）開幕のラリージャパンの魅力を体験形式でお伝えする『ABEMAで無料でラリージャパン特別企画』の第１〜３弾を配信中。第１弾には、ラリードライバーの兼松由奈選手が登場。チョコレートプラネット・長田庄平のために渋谷区からスカイツリータウンまでの「ペースノート」を作成した兼松