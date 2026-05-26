ブロガーで台湾在住の樋口みみさんの漫画がインスタグラムで投稿されて以来、1万9000以上の「いいね」を集めて話題に。【漫画】本編を読む作者がスーパーへ行ったある日、男性がレジで店員に怒鳴り続けていました。彼のせいでレジが止まってしまい、列は伸びる一方。並んでいるお客さんたちもあきれて困っていたそのとき、どこからともなく1人のおばさんがやってきて…という内容で、読者からは「あ〜スカッとした！」「こんな