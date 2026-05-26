ブロガーで台湾在住の樋口みみさんの漫画がインスタグラムで投稿されて以来、1万9000以上の「いいね」を集めて話題に。

【漫画】本編を読む

作者がスーパーへ行ったある日、男性がレジで店員に怒鳴り続けていました。彼のせいでレジが止まってしまい、列は伸びる一方。並んでいるお客さんたちもあきれて困っていたそのとき、どこからともなく1人のおばさんがやってきて…という内容で、読者からは「あ〜スカッとした！」「こんなおばちゃんに私もなりたい！」などの声が上がりました。

誰も動けなかった中、現れた救世主

樋口みみさんは、インスタグラムやブログ「みみ家の台湾的日常。」などで作品を発表しています。2024年6月には、書籍「台湾で食べて育てて覚悟して 気づいたら、暮らし始めて12年め」（竹書房）を出版しました。樋口みみさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方々に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

樋口みみさん「『おばさんがかっこいい！』『こんなふうになりたい』というコメントをいただきました。おそらく本人は、『勇気を出して』などではなく、『心から思ったことをただ率直に言った』という感じなのかもしれませんが、ビシッと言ってくれた姿がとてもかっこよくて印象的でした」

Q.このときのことを、どのように感じていますか。

樋口みみさん「『自分のできる範囲で、私ももっと行動していかないと』と改めて気付かされました。以前、私も接客業をしていたので、店員さんの大変さは身に染みて分かっていますし、こういったお客さまには何度も私も助けていただきました。このときは、『夕飯作りに間に合わないから…』『子どものお迎えがあるから…』など、自分の都合ばかり考えてしまい、気付かぬうちに、私も見て見ぬふりをしていたなとハッと我に返り、反省させられましたね」

Q.このようなクレーマーは台湾ではよく見かけるのでしょうか。

樋口みみさん「このおじさんほどレジに居座る人はあまり見かけないです。ただ、男女問わず、元々の声が大きい人もいるので、怒鳴っているような口調に聞こえてしまい、クレーマーと見分けがつかないときはあります。時々、物を破壊したり、暴力を振るったりといったクレーマーもニュースに上がるので、そういった部類ではなくてよかったなと思います」

Q.今後、このようなことがあったら、どのように対応しようと思いますか。

樋口みみさん「『別の店員さんを呼び止める』など、何かしらのアクションを起こそうと思いました。おばさんのレベルとまではいかなくとも、自分ができることから始めるのがいいかなと思いましたね。最近では彼女の影響を受けて、迷子の子や重い荷物をもったご年配を助けたり、電車で席を譲ったりなど、少しずつですが、困っていそうな人に積極的にお声掛けできるようになってきました」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

樋口みみさん「これからも『台湾での日常生活』をテーマにした作品を描きながら、国際結婚や海外移住に関するリアルな生活や悩みについても描いていきたいです」