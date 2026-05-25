しまむら（さいたま市大宮区）のカジュアル＆シューズ「アベイル」が、コラボ商品や夏のトレンドアイテムなどを販売する「アベイルWeek（ウィーク）」を5月25日から開催します。【えー！】20％オフクーポンの対象商品が気になる！キャンペーン賞品の画像も見る！（5枚）同月27日からは、アベイルオリジナルブランド「CHIP CLIP（チップクリップ）」「SUREVE（シュリーブ）」の“イチオシ”のトレンドアイテムを販売。同月3