SUPER BEAVERの新曲「アプローズ」が、アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」2026テーマソングに決定した。さらに、SUPER BEAVERと三ツ矢サイダーがコラボレーションした『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』が、コンビニエンスストア限定で6月2日から発売される。『三ツ矢サイダー プレリリースボトル』は、SUPER BEAVERが『三ツ矢サイダー』の世界観をイメージして書き下ろした楽曲「アプローズ」の歌詞をあしらった3種類のデザインで