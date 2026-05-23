無印良品を展開する良品計画（東京都豊島区）が、タンパク質や食物繊維、鉄分を補えるバウム5種を5月27日から順次発売します。【写真】えっ！おいしそう！新作バウム5種がコレです！味の詳細も！ラインアップは、バナナピューレとヨーグルトを生地に練り込み、さっぱりとした爽やかな酸味とほどよい甘みの「たんぱく質がとれるバウムバナナ＆ヨーグルト」、チーズパウダーを生地に練り込み、チーズの風味が引き立つよ