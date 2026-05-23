無印良品を展開する良品計画（東京都豊島区）が、タンパク質や食物繊維、鉄分を補えるバウム5種を5月27日から順次発売します。

【写真】えっ！ おいしそう！ 新作バウム5種がコレです！ 味の詳細も！

ラインアップは、バナナピューレとヨーグルトを生地に練り込み、さっぱりとした爽やかな酸味とほどよい甘みの「たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト」、チーズパウダーを生地に練り込み、チーズの風味が引き立つよう、甘さを抑えた「たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ」、豆乳クリームときな粉を生地に練り込み、豆乳の優しい風味ときな粉の香ばしさが感じられる「食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉」、トマト100％のピューレとバジルピューレを生地に練り込み、どちらの風味も引き立つよう、甘さが抑えられた「食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル」、ココアパウダーを練り込み、濃厚な味わいと風味に仕立てたチョコの生地と、オレンジペーストを練り込んだ生地を2層に仕立てた「鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ」の5種類。

同商品は、既存のバウム（約80〜110グラム）に比べ、1本約57グラムの食べきりサイズに仕立て、カット幅をやや細くすることで、忙しい朝に簡単に朝食を済ませたい人や普段朝食を食べない人にも手軽に取り入れやすい大きさに。

目的に応じて、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」の一部を手軽に補えるよう、1本（約57グラム）当たり、たんぱく質5.0〜6.7グラム、食物繊維2.1〜4.6グラムを含んでいます。また、「鉄分がとれるバウム」には、鉄分2.6ミリグラムを配合。

価格はすべて180円（税込み）です。