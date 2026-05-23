LIL LEAGUEが、7月29日(水)に自身初の映像商品『LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 “Wonder Island”』 をリリースすることを決定した。本作には、企画から脚本までメンバーが完全プロデュースした＜LIL LEAGUE LIVE TOUR 2026 Wonder Island＞東京公演の模様を収録。「色のない大きな島に上陸した冒険家が、島の謎を解いていく」というストーリー仕立ての構成になっており、パフォーマンスだけでなく演技シーンも織り交ぜながら物語が展