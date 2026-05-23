5月8日から10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで「KCON JAPAN 2026」が開催され、三日間で約12万人の観客が来場した。本イベントは、デビューと同時に圧倒的な存在感で注目を集める超大型新人から、日本と韓国、さらには世界中でステージを魅了したアーティストが集結。【写真】BTSやTXTの系譜を継ぐグループとして人気を集めているCORTISのメンバー今回、ウォーカープラスでは第5世代グループとして初めてアルバム累計販売数900