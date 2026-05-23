三日間で約12万人の観客が来場した「KCON JAPAN 2026」。ZEROBASEONEや&TEAM、CORTISらが出演した5月10日の「M COUNTDOWN STAGE」をレポート！

三日間で約12万人の観客が来場した「KCON JAPAN 2026」。ZEROBASEONEや&TEAM、CORTISらが出演した5月10日の「M COUNTDOWN STAGE」をレポート！