長井市で行われる水陸両用バスのツアーが22日から始まるのを前に、21日、関係者向けの試乗会が開かれました。試乗会に先出ち、安全祈願祭が行われ、関係者が玉串を捧げるなどした後、一行は早速バスへと乗り込みました。このツアーは、観光で地域の活性化に取り組む一般社団法人「やまがたアルカディア観光局」が実施しているもので、「道の駅川のみなと長井」を出発し、「ながい百秋湖」までの陸路と水路の往復およそ