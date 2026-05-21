山形県内の4市町村で21日、クマもしくはクマのような動物が目撃されました。山形市によりますと21日午前7時半ごろ、蔵王みはらしの丘1号公園から西に約70ｍにある松原地内の雑木林にクマのような動物1頭が目撃されたということです。鶴岡市では午前7時ごろ、JR羽越線の三瀬駅北西側の畑に体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。飯豊町では午前6時ごろ、中の住宅近くで体長約1.5メートルのクマが目撃されました。