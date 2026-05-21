元SKE48の藤本冬香さんが1st写真集『無防備な私』を2026年5月18日に発売した。アイドル時代にもグラビア経験はあるものの、大胆なグラビア撮影に挑むのは本作が初めて。展開で見せるバストカットから、初挑戦となるバックショットまで、肌見せ全開で臨み、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露している。【写真】元SKE48の藤本冬香さんが1st写真集『無防備な私』の制作秘話を語った元SKE48の藤本冬香さんが1st写真集『無防備な