もちこさんの漫画「ずっとそばにいた鎮痛剤と別れる話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む幼い頃から頭痛持ちでしたが、症状がひどくなり、通院を始めた作者。検査の結果、脳に異常はなく、頭痛予防薬を処方されることになったのですが…という内容で、読者からは「私も頭痛持ちです」「治療頑張って！」などの声が上がっています。「ただの頭痛」とは言えない深刻な症状も